«Торо Россо» показал первую живую фотографию болида STR14

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» опубликовала первую фотографию нового болида STR14, на котором россиянин Даниил Квят и Александер Албон из Таиланда будут выступать в сезоне-2019. Сегодня, 13 февраля, «Торо Россо» провёл шейкдаун STR14 на автодроме в итальянском Мизано, и вечером пресс-служба команды выложила живой снимок машины на фоне заходящего солнца. Ранее были опубликованы только компьютерные рендеры новинки.

Во время шейкдауна первым за руль STR14 сел более опытный Квят, после чего его сменил новичок Формулы-1 Албон, у него был первый опыт управления автомобилем Ф-1.

Напомним, первые предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 18 февраля в Барселоне на автодроме «Каталунья».

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.