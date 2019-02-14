В «Ред Булл» показали обкатку новой машины с обзором 360°

13 февраля команда Формулы-1 «Ред Булл» провела презентацию болида сезона-2019. Новая машина получила индекс RB15. В тот же день машина преодолела первые круги. За рулём болида на трассе «Сильверстоун» поработал Макс Ферстаппен.

На официальном канале «Ред Булл» в YouTube опубликован соответствующий ролик. Круг Ферстаппена показан из кокпита с обзором 360°.

Видео также можно посмотреть на официальном канале команды «Ред Булл» в YouTube.

После работы с новым болидом Макс Ферстаппен выразил удовлетворение поведением машины и отметил силовую установку «Хонды». 18 февраля «Ред Булл» примет участие в первых официальных предсезонных тестах Формулы-1, которые пройдут в Барселоне на автодроме «Каталунья».