Алонсо может стать резервным пилотом «Макларена»

По словам руководителя «Макларена» Зака Брауна, гонщик Фернандо Алонсо всё ещё может стать частью британской команды в предстоящем сезоне Формулы-1.

После минувшего чемпионата 37-летний испанский гонщик завершил карьеру в Формуле-1, однако глава «Макларена» Браун заявлял, что есть вероятность, что двукратный чемпион «Королевских гонок» опробует новый болид команды. Вчера стало известно, что Алонсо не примет участия в зимних тестах за «Макларен».

«Фернандо по-прежнему является частью команды с нашим проектом в «Инди-500». В конечном счёте нашими пилотами занимается Жиль де Ферран (спортивный директор «Макларена», — Прим.ред.). У нас несколько путей в этом направлении, которыми мы можем пойти, если нам понадобится резервный пилот. Вероятно всего мы остановимся на объявлении нашего резервного пилота. Но я думаю, что есть множество гонщиков, которые, могли бы занять это место, если он нам срочно понадобится», — цитирует Брауна GPblog.



Также Браун не исключил, что предсезонный график тестов «Макларена» изменится.