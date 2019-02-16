Феттель не собирается покидать «Феррари» до срока истечения контракта

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель дал понять, что все спекуляции относительно его скорого ухода из «Скудерии» не имеют под собой оснований. По словам немца, он намерен отработать свой контракт до конца, срок которого истекает в 2020 году.

«Мой контракт завершается в 2020 году, так что не ждите чего-то другого. Я очень счастлив в „Феррари“, и очевидно, что моя цель — завоевать титул. Мы ещё не приблизились к её выполнению настолько, насколько бы нам хотелось, так что ещё предстоит поработать. И я чувствую, что завоевание титула — та миссия и та причина, по которой я выступаю здесь.

Я люблю гонки, люблю пилотирование, это моя страсть. Но во главе всего этого стоит моя любовь к команде, которая вдохновляла меня с самого детства», — приводит слова немца Autosport.