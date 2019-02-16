Верляйн выиграл квалификацию Формулы-E на этапе в Мексике, Масса — третий

В Мехико завершилась квалификация этапа Формулы-E в Мексике. Поул завоевал экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн, выступающий ныне в составе Mahindra Racing. Со второго места старт примет бразилец Лукас ди Грасси из Audi, тройку лучших замкнул дебютант серии, вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса.

Действующий чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь показал восьмой результат. Экс-пилот «Макларена» Стоффель Вандорн показал двадцатое время.

Формула-E. Квалификация. Мексика

1. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing)

2. Лукас ди Грасси (Audi Sport ABT) — +0,306

3. Фелипе Масса (Venturi) — +0,348

4. Оливер Роуленд (DAMS) — +0,461

5. Антониу Феликс да Кошта (Andretti Autosport) — +0,472

6. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,602

Не прошли в суперпоул:

7. Александер Симс (Andretti Autosport)

8. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

9. Эдоардо Мортара (Venturi)

10. Оливер Тёрви (NIO Formula E Team)

11. Нельсиньо Пике (Jaguar Racing)

12. Андре Лоттерер (Techeetah)

13. Том Дильмман (NIO Formula E Team)

14. Фелипе Наср (Dragon Racing)

15. Хосе-Мария Лопес (Dragon Racing)

16. Гэри Паффетт (HWA Racelab)

17. Робин Фряйнс (Virgin Racing)

18. Митч Эванс (Jaguar Racing)

19. Жером Д'Амброзио (Mahindra Racing)

20. Стоффель Вандорн (HWA Racelab)

21. Даниэль Абт (Audi Sport ABT)

22. Митч Эванс (Jaguar Racing)