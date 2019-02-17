«Альфа Ромео» пригласил на презентацию C38 Петера Заубера

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» пригласила на предстоящие тесты в Барселоне основателя команды «Заубер» Петера Заубера, сообщает Blick. По информации источника, шасси 2019 года получит индекс С38, который является данью уважения именно Петеру Зауберу, — все шасси команды ранее получали литеру С, первую букву имени жены Заубера Кристины.



«Разумеется, я с большим удовольствием приеду. Новая машина выглядит очень привлекательно! В 2001 году я дал Кими Райкконену возможность попасть в Формулу-1, и он всё ещё в строю. Гораздо важнее, что я по-прежнему в строю, ведь у моей бывшей команды дела идут отлично», — приводит слова Петера Заубера Blick.



Презентация новой машины «Альфа Ромео» намечена на 18 февраля, перед стартом первых предсезонных тестов в Барселоне.