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Бывший гоночный инженер Квята будет работать с Албоном

Бывший гоночный инженер Квята будет работать с Албоном
Авто / Формула-1

Команда «Торо Россо» распределила бригады инженеров между Даниилом Квятом и Александером Албоном. По информации российской редакции Motorsport, Квят будет работать с инженерами, которые год назад помогали французу Пьеру Гасли. Гоночным инженером Даниила станет итальянец Маттиа Спини, его помощником — англичанин Бен Мичелл.

Что касается Албона, то с ним будет работать бригада инженеров во главе с Пьером Амленом, который в 2016-2017 годах являлся гоночным инженером Квята. Тогда связке Квята и Амлена не удалось добиться высоких результатов на фоне выступлений Карлоса Сайнса.

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