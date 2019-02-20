Сегодня, 20 февраля, в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников третьего дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Ромен Грожан (Haas) — до обеда
Пьетро Фиттипальди (Haas) — после обеда
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)
Джордж Расселл (Williams) — до обеда
Роберт Кубица (Williams) — после обеда.
График работы гонщиков «Уильямса» является предварительным, так как, вероятно, новый болид FW42 не будет готов к утренней части сессии.
Онлайн-трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы-1