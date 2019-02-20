Онлайн-трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы-1

Сегодня, 20 февраля, в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников третьего дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Ромен Грожан (Haas) — до обеда

Пьетро Фиттипальди (Haas) — после обеда

Карлос Сайнс (McLaren)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)

Джордж Расселл (Williams) — до обеда

Роберт Кубица (Williams) — после обеда.



График работы гонщиков «Уильямса» является предварительным, так как, вероятно, новый болид FW42 не будет готов к утренней части сессии.