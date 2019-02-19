Вольф считает, что брекзит даст «Феррари» преимущество над «Мерседесом»

Глава команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф считает, что возможный выход Великобритании из Евросоюза может дать конкурентам его команды преимущество. Великобритания может покинуть Европейский союз в конце марта, однако британское правительство всё ещё в процессе переговоров.

«Мы с британским офисом «Мерседеса» рассматриваем различные сценарии, потому что это не только влияет на Формулу-1, но и наш материнский бренд с точки зрения ввоза автомобилей и запчастей в страну и из страны. Но брекзит окажет серьёзное влияние на нашу работы. Так что это кошмарный сценарий, который я даже не хочу себе представлять.

«Феррари» базируется в Италии, «Альфа Ромео» в Швейцарии, они будут иметь огромное преимущество перед каждой британской командой», — цитирует Вольфа RaceFans.