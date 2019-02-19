Риккардо рассказал о вылете с трассы и проблеме с DRS

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент, который случился в ходе утренней сессии второго дня официальных тестов Формулы-1. Тогда он активировал систему DRS на стартовой прямой, но верхний закрылок антикрыла сначала выгнулся, а затем вовсе оторвался от болида R.S.19. В результате австралиец вылетел с трассы и вернулся на трек лишь перед перерывом.

«На тот момент я не мог видеть в зеркале всё происходящее. Но я думал, что верхняя часть крыла оставалась открытой. Я достаточно быстро нашёл предел машины, но для этого и проводятся зимние тесты, чтобы мы могли учиться на ошибках. Мы ещё не пришли к тому стандарту, который нам будет необходим на Гран-при Австралии, но в целом всё нормально. Утренние заезды получились обнадёживающими. Невзирая на то что было прохладно, шины работали хорошо, и на данном этапе болид в порядке», — приводит слова австралийца BBC.

Посмотреть видео c эпизодом вылета Риккардо можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.