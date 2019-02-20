Ричардс: «Мерседес» может уйти из Формулы-1, если Британия выйдет из Евросоюза

Команда «Мерседес» может уйти из Формулы-1, если Великобритания выйдет из Европейского союза. Таково мнение председателя Британского национального автоклуба Дэвида Ричардса.

«Глядя на инвестиции «Мерседеса» в Брэкли и инфраструктуру, которая уже существует там, может ли брексит повлиять на команду Формулы-1? Может ли это повлиять на сделки внутри Европе среди некоторых команд? Это большая инфраструктура, поэтому она не будет простой. Это не сделает жизнь команды Формулы-1, базирующейся в Англии, проще.



Я был удивлён, что команды не были слишком обеспокоены этим. Вот уже несколько месяцев Тото Вольф — единственный человек, который чётко осознаёт проблемы. Перевозки из страны и в страну между европейскими Гран-при будут главной головной болью», — сказал Ричардс BT Sport.