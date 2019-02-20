Квят: всегда знали, что можем быть на первой строчке

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги третьего тестового дня, по итогам которого он оказался на первой строчке протокола.



«Мы всегда знали, что можем быть на первой строчке. Сегодня приоритетом было вернуться в норму после первого дня тестов, который не был идеальным. В тот день мы упустили много возможных кругов. Сегодня сделали всё, что планировали, и даже больше. Продуктивный день, так что ребята должны быть довольны проделанной работой.



Нам нужно делать что-то подобное каждый тестовый день, чтобы набрать как можно больше дистанции и обрести уверенность. Я бы соврал, если бы сказал, что это не хорошо. Мне нравится: каждый раз, когда появляюсь на трассе, я знаю, что должно произойти, и на данный момент чувствую себя прекрасно. Да, это первые дни, но подобный старт сезона — это здорово, так что мы планируем продолжать прогрессировать и работать над машиной. Это великолепный результат дня», — приводит слова Квята Formula Spy.