Эллисон: завтра «Мерседес» начнёт работать над скоростью

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подвёл итоги третьего дня официальный предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Сегодня оба наших гонщика безо всяких проблем преодолели дистанцию гонки, день получился очень продуктивным с точки зрения того, как правильно работать с шинами при прохладных условиях, как было в Барселоне.



Сейчас мы работаем над обязательной программой. Это отлично, что уже в начале тестов мы смогли несколько раз проехать дистанцию гонки. Сейчас наша задача — сосредоточиться на эффективности болида, и уже завтра мы начнём работать над скоростью, но основная часть этой задачи будет стоять перед нами на следующей неделе», — приводит слова Джеймса Эллисона официальный сайт команды.