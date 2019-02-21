Хэмилтон: несправедливо так сильно давить на Леклера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что не стоит оказывать на новичка «Феррари» Шарля Леклера настолько большое давление, какое оказывается на него сейчас.



«Несправедливо так сильно давить на Леклера. Это всего лишь его второй год в Формуле-1. Он уже показал, что он быстр, он удивил многих, но рядом с ним сейчас четырёхкратный чемпион мира с огромным опытом. А единственный способ получить опыт — это заработать опыт.

Интересно будет посмотреть, как Леклер и Феттель сработаются вместе. Себастьян — многократный чемпион, но Шарль принесёт много энергии во взаимоотношения. Я был в том же положении в «Макларене» с Алонсо, поэтому мне будет интересно на это посмотреть», — цитирует Хэмилтона GrandPX.news.