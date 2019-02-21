Албон — лучший по итогам утренней части четвёртого дня тестов, Хэмилтон — третий

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина четвёртого дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Торо Россо» Александер Албон, вторым стал Даниэль Риккардо из «Рено», третьим — представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Отметим, что Албон проехал свой лучший круг на самом мягком типе шин С5, как и Риккардо, Хэмилтон — на С4, Леклер — на С3.

Формула-1. Тесты. Барселона. 21 февраля. Промежуточные результаты:

1. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) 1:17.637 (44 круга)

2. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +0.148 (34)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.340 (58)

4. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +0.409 (75)

5. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +0.874 (56)

6. Ромен Грожан (Haas) +0.926 (64)

7. Пьер Гасли (Red Bull) +1.858 (52)

8. Ландо Норрис (McLaren) +1.906 (48)

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.389 (41)

10. Роберт Кубица (Williams) +3.905 (48).

Вечерняя часть тестов завершится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.