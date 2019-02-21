Кубица: ребята собрали машину в пять раз быстрее, чем обычно

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал долгожданный дебют за рулём нового болида команды FW42.



«Думаю, ещё рано говорить о впечатлениях от машины. Посмотрим на следующей неделе. Для нас сегодня это похоже на шейкдаун, по крайней мере для меня. Я проехал где-то 12 кругов, на которых мог почувствовать машину, мог пилотировать. Остальная часть дня — это сбор данных и проверочные тесты для разных инженерных департаментов. Утро не было гладким, но этого ты обычно и ждёшь в первый день работы с машиной.



Ситуация и сложная, и нет. Да, она неидеальная, но мы хотя бы наконец-то получили машину — ребята в команде проделали хорошую работу, собрав её, вероятно, в пять раз быстрее, чем обычно. Нужно концентрироваться на том, что мы имеем, и на будущем, а не на то, что было прежде. Надеюсь, мы не пострадаем в первых гонках из-за этих задержек.



Мы ещё не можем смотреть на результаты, но должен сказать, что я видел пару попыток других гонщиков в первый день тестов и был впечатлён», — приводит слова Кубицы Crash.