Гасли: привык к болиду и к новому инженеру

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подвёл итоги первых официальных предсезонных тестов Формулы-1, отметив, что за время проведённое в болиде ему удалось привыкнуть к новой для себя технике и к работе с новым инженером.

«Это был очень продуктивный день. Я проехал 146 кругов. Мы провели много длинных серий, но проводили и ряд тестов для команды. В целом ощущения от машины очень положительные, хотя время на круге это и не показывает. Но это только тесты, я доволен. Вся неделя прошла хорошо и я преодолел много кругов, что было важно для меня. Мне удалось привыкнуть к машине и новому инженеру. Нам удалось проделать хорошую работу, но на следующей неделе нас ждёт даже больше, так как будем готовиться к Мельбурну», — приводит слова француза пресс-служба «Ред Булл».