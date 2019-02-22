Джеймс Ки приступит к работе с «Маклареном» 25 марта

Руководство «Макларена» подтвердило сообщение, что команда достигла компромисса с «Торо Россо» относительно перехода Джеймса Ки из итальянской команды в Уокинг. В пресс-службе британской конюшни говорится, что 23 марта Ки будет официально освобождён от выполнения обязанностей в «Торо Россо», а уже 25 марта приступит к работе с «Маклареном».

О том, что Ки станет сотрудником «Макларена», было известно ещё летом 2018 года, но конкретной даты начала его работы в Уокинге не было. В преддверии сезона руководитель команды Зак Браун подчёркивал, что специалист практически не успеет принять участие в разработке болида на сезон-2019. Браун заявлял, что у Ки будет лишь возможность дорабатывать машину, в основном же его усилия будут направлены на работу над болидом на 2020 год.