Леклер: был бы рад доставить проблемы Бинотто своей хорошей скоростью

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подчеркнул, что был бы рад доставить проблемы руководству команды, навязав борьбу Себастьяну Феттелю.



«Был бы счастлив, если бы смог быстро привыкнуть к новой технике и войти в темп. Но я остаюсь реалистом, это только мой второй сезон в Формуле-1, мне есть чему поучиться. Впереди долгий путь, но я собираюсь быть как можно более готовым к первой гонке сезона, и если у Маттиа возникнут проблемы с двумя быстрыми пилотами, то это будет мне хорошим знаком.



Собираюсь сосредоточиться на себе, прогрессируя за рулём. Это лучшая команда, и «Феррари» сильно отличается от той команды, в которой я выступал ранее, так что мне потребуется время на адаптацию», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.