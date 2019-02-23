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Источник: Клэр Уильямс сомневается в способности руководить командой

Источник: Клэр Уильямс сомневается в способности руководить командой
Авто / Формула-1

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс усомнилась, что способна руководить командой, сообщает The Telegraph со ссылкой на интервью Уильямс в шоу Drive to Survive, которое выйдет 8 марта на стриминговом сервисе Netflix.

«Должна буду задаться вопросами, что, возможно, я не тот человек, кому стоит заниматься этой работой. Подхожу ли я для этого? В состоянии ли я с ней справиться?» — приводит слова Клэр Уильямс The Telеgraph.

Кроме того, Клэр Уильямс признаёт, что в происходящем с командой есть и её вина: «Я взялась за эту работу только потому, что была уверена: мне удастся изменить ситуацию и дела пойдут по-другому. Я должна защитить коллектив, у которого богатая история. Но если при моём руководстве всё будет складываться плохо, то это будет моей виной», — подчеркнула Уильямс в одной из серий документального шоу Drive to Survive.

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