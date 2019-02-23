Хэмилтон: не важно, кто сейчас быстрее всех

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне.



«Очень рад снова вернуться на трассу, чтобы вернуться к занятию, которое люблю больше всего. Но нас ждут новые трудности, поскольку нам нужно поработать над многими аспектами. Тесты — жёсткая проверка, и мы проводим всесторонние испытания, проводя подготовку к старту сезона. Сейчас основное внимание уделяется не результатам, а моментам, которые появляются в работе с новой машиной и шинами.



Нам нужно лучше понять нюансы. Не важно, какая скорость у нас в Барселоне, важно хорошо провести финал квалификации в Австралии. «Феррари» хорошо отработала на тестах, но их результаты меня не беспокоят. У каждого свой подход в подготовке к сезону. Не важно, кто сейчас быстрее всех», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports Italia.