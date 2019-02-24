Хорнер ожидает, что Liberty Media представит план на 2021 год в ближайшие месяцы

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ожидает увидеть план от Liberty Media по регламенту на 2021 год уже в ближайшие несколько месяцев.

«За последнее время у нас было несколько небольших встреч с Liberty Media и одна серьёзная. Многое из того, что они делают, кажется захватывающим. К спорту проявляется высокий интерес и вы видите это по растущей популярности на цифровых платформах. Если мы продолжим расти и в этом году увидим битву за титул среди трёх команд, это будет по-настоящему фантастически как для фанов, так и для Liberty Media.

Очевидно, что многие сейчас сфокусированы на том, какое у них видение на 2021 год. Каков будет технический регламент и что будет с бюджетами. Так что есть несколько больших блоков вопросов, которые в Liberty должны решить в ближайшее время", — приводит слова Хорнера RaceFans.

