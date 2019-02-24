Кубица: «Уильямсу» нужно ставить реальные задачи

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что его команде нужно ставить реальные задачи и пока не обращать внимания на скорость болида.

«Кажется, что соперники очень сильны, и это вполне нормально. Но сейчас нам необходимо концентрироваться на себе. Нам нужно ставить реальные задачи. Целью должен быть старт сезона без проблем. Пока этого не происходит, мы должны двигаться вперёд, чтобы обеспечить старт чемпионата без осложнений.

Команде нужны положительные дни. Какую бы мы ни показывали скорость, сначала нужно удостовериться, что мы делаем всё возможное, а уже после обращать внимание на скорость. Нам не нужно смотреть на других. Прежде необходимо убедиться, что мы делаем максимум возможного", — приводит слова поляка Crash.