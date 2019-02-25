В MotoGP могут ввести новый вид штрафа во время гонки

MotoGP собирается добавить в список наказаний новый вид штрафа, сообщает Autosport.



Его суть в том, что нарушивший правило гонщик должен будет проехать через специально отмеченную область, которая находится вне основной части трассы. Эта идея впервые была опробована на тестах в Катаре. Мотогонщик Валентино Росси считает, что, проходя наказание, пилоты потеряют более трёх секунд.



Первоначальные отзывы от гонщиков были положительными, поэтому с большой вероятностью новая система должна быть официально внесена в правила MotoGP перед открытием сезона в Катаре. Эта система была разработана в качестве замены существующей практики, принуждающей гонщиков отбрасываться на одну позицию. Ожидается, что правило будет использоваться в большинстве этапов MotoGP, хотя могут выявиться некоторые трассы, где не будет места для установления специальной зоны наказания.