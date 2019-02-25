Ньюи: с новым болидом нужно приложить для обгона столько же усилий, что и раньше

В паддоке Формулы-1 скептически относятся к изменениям, которые должны упростить обгон с целью увеличить зрелищность гонок. Для этого был создан новый регламент на элементы, влияющие на аэродинамику болида.

Пока у «Феррари» самая быстрая машина сезона-2019, но пилот «Скудерии» Себастьян Феттель, во время тестов настигнув гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса, затем отметил: «У меня не было шансов обойти его. Я просто не мог близко подобраться к нему».

Конструктор Эдриан Ньюи согласен с Феттелем: «С новым болидом нужно приложить для обгона столько же усилий, что и раньше».



Энди Грин, глава технического отдела «Рейсинг Поёнт», прокомментировал изменения.

«Мы не делаем болиды, которые облегчают пилотирование парню, едущему позади. Наша задача — сделать нашу машину максимально быстрой. И для этого воздушный поток должен проходить за колёса. Пока мы видим возможность сделать это, мы будем это делать», — цитирует Грина GrandPX.news.