Маркелов посетил базу команды Супер Формулы и записал обращение на японском

Российский гонщик Артём Маркелов, который проведёт сезон-2019 в японской Супер Формуле, впервые посетил базу своей новой команды под названием «Ле-Ман». На следующей неделе россиянин примет участие в официальных тестах, которые пройдут на автодроме «Сузука».

По итогам дня Маркелов записал небольшое видеообращение к болельщикам, которое разметил в своём твиттер-аккаунте: «Всем привет. Сегодня был первый день знакомства с командой „Ле-Ман“. Я очень доволен этим днём и готов всех рвать на трассе на следующей неделе!»



Интересно, что россиянин продублировал собственное обращение не только на английском языке, но и на японском.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Артёма Маркелова.