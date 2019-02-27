Магнуссен считает, что в новом сезоне обгонять будет проще

В новом сезоне Формулы-1 болиды претерпят изменения в аэродинамике. Одной из целей нововведений было упрощение обгонов. По мнению экспертов и ряда пилотов, новый регламент не приведёт к выполнению этой задачи. Но гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен не согласен с этой точкой зрения. Датчанин отмечает, что преследовать соперников стало гораздо легче.

«Сегодня я ехал за машиной и ощущения были гораздо лучше, чем в минувшем году. Слышал, что многие люди говорят о том, что ничего не изменится, об этом говорилось уже тогда, когда работы велись только в аэродинамической трубе.

Но, преследуя соперника я ощутил большую разницу, собственно говоря, я мог преследовать. Я был гораздо быстрее соперника, примерно на 2 секунды и обогнал его. При таком преимуществе в скорости ты при любом раскладе совершишь обгон, но ощущения были иными. Так как на обгон мне понадобился круг или полтора. Так что будет интересно. В целом, следуя за другой машиной, болид также смотрится более стабильно. Конечно, нужно посмотреть, как всё будет складываться на других трассах, так как везде нужно учитывать разные факторы. Но первое впечатление положительное", — приводит слова Магнуссена ESPN.