Гасли признал, что не смог бы повторить время Леклера

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли в беседе с журналистами ответил на вопрос, мог ли он теоретически повторить или превзойти результат пилота «Феррари» Шарля Леклера, показанный в седьмой день испытаний. Гасли, как и Леклер, проехал быстрейший круг на самых мягких шинах — С5, но был медленнее монегаска на 860 тысячных.



«Думаю, они действительно быстры, показали хорошую скорость. Мы стараемся концентрироваться на себе и не слишком много — на остальных. У нас есть некоторый потенциал, мы протестировали много вещей, у нас хорошая скорость, но нам нужно упорно работать, ведь они выглядят очень быстрыми», — приводит слова Гасли Crash.

Напомним, в ходе третьего дня второй серии тестов француз попал в серьёзную аварию.