Квят — о споре с Феттелем в Китае: об этом говорят больше, чем стоило бы

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дал интервью порталу FormulaPassion, в котором его попросили прокомментировать несколько фотографий, где он изображён. На первом снимке — эпизод перед подиумом Гран-при Китая 2016 года, когда Себастьян Феттель назвал Квята «торпедой» за агрессивное поведение в первом повороте.



«Удивлён, что вы распечатали эту фотографию! Об этом эпизоде много говорят — просто потому, что он произошёл при телевизионных камерах. На самом деле о нём говорят больше, чем стоило бы. Мы общались по окончании очень интересной гонки. Он не был согласен со мной, я не был согласен с ним, но мы уважаем друг друга. У нас хорошие отношения за пределами трассы», — заявил Квят.



Также россиянина попросили прокомментировать две фотографии с неприятными для него эпизодами. На одной — столкновение россиянина с Феттелем на Гран-при России. «Это осталось позади. На этом всё», — кратко отреагировал Квят.



На ещё одном фото показано, как Макс Ферстаппен празднует победу в первой же гонке после замены Квята в составе «Ред Булл». «Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Это был очень… интересный момент», — ответил Даниил.