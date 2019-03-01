Петров выступит на этапе Кубка России по ралли

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров примет участие в Ралли Яккима, которое состоится 2 марта в Карелии, сообщает пресс-служба программы. Виталий будет выступать на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, подготовленном командой PRO-Sport Rally. Штурманом Петрова вновь станет Дмитрий Яковченко, с которым они уже проехали два ралли. Экипаж заявлен от команды SMP Racing и получил первый стартовый номер.



Соревнования проводятся в статусе шестого этапа Кубка России по ралли. Трасса ралли проложена в окрестностях города Лахденпохья и состоит из двух секций общей протяженностью 307 километров, 85 из которых приходится на дистанцию восьми спецучастков. Покрытие трассы – снег и лёд.



«Я очень рад, что могу вновь сесть за руль раллийного автомобиля. Ралли Яккима станет последним зимним этапом для нас в этом сезоне. К сожалению, на предыдущих двух этапах у нас были проблемы с техникой, и надеюсь, на этот раз удача вернётся к нам. В остальном всё отлично – прекрасная команда, хорошая машина, мы сами в отличном настроении. С нетерпением ждём старта в субботу. Трасса проложена по тем же дорогам, что и Ралли Карелии, но направление движения на спецучастках развернуто в обратную сторону. От этого трасса кардинально меняется, и тем интереснее соревноваться. Спасибо всем болельщикам за поддержку и особенно SMP Racing за предоставленную мне возможность выступить в ралли», — заявил Петров.

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