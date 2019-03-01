В «Феррари» уверяют, что Леклеру будет позволено соперничать с Феттелем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заверил, что новобранец «Скудерии» Шарль Леклер не будет искусственно ограничен в возможностях ведения борьбы на трассе с напарником по команде Себастьяном Феттелем.

«Очевидно, что им будет позволено сражаться. Мы не будем просить Шарля ехать медленнее и не будем говорить Себастьяну, чтобы он был быстрее. Нам нужно, чтобы они оба работали на максимуме и старались выкладываться по полной. Но если на старте сезона будет какая-нибудь неопределённая ситуация, Себастьян является более опытным, он работает с нами много лет и уже выигрывал чемпионат, он наш чемпион.

Что касается работы Шарля, он хороший и быстрый пилот. В Барселоне фокусировался на себе и работал с новой командой и инженерами. Не думаю, что они с Себастьяном вели какую-то битву между собой. Они показывали очень похожие круги, что говорит о том, что Феттель очень быстрый гонщик", — приводит слова Бинотто GPblog.