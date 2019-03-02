Марко: Квят знает, что это его последний шанс

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о пилотах «Торо Россо», подчеркнув, что для Даниила Квята нынешний сезон будет последним шансом.

«Квят вернулся, как устоявшаяся личность, с определённым опытом. Он знает, что это его последний шанс. Пока он оправдывает наши ожидания, впрочем, как и новобранец Александер Албон, который удивил всех нас. Ему понадобилось не много времени, чтобы показать скорость и смелый стиль пилотирования», — приводит слова функционера Speedweek.

Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве боевого пилота через год после простоя. Последний раз он участвовал в гонке на Гран-при США 2017 года, тогда он замкнул топ-10. В минувшем сезоне Квят работал пилотом по развитию в «Феррари».