Марко: ожидаю от «Ред Булл» как минимум пять побед

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил перспективы команды на предстоящий сезон. По его словам, он ждёт, что австрийская конюшня в ходе чемпионата добудет как минимум пять побед.

«Это были лучшие предсезонные тесты с того момента, когда Формула-1 перешла на гибридные силовые установки. Нам удалось преодолеть большую дистанцию, даже невзирая на аварию Гасли. Благодаря „Хонде“ мы получили абсолютную надёжность. Расклад сил таков, что „Феррари“ опережает всех, затем идём мы, а после „Мерседес“. Будем полагаться на собственные силы и сумеем одержать как минимум пять побед.

Что касается пилотов команды, то Макс уже в 21-летнем возрасте начнёт пятый сезон в Формуле-1, и уже сейчас он является лидером одной из сильнейших команд пелотона. Гасли же в первой половине сезона будет набирать очки, а уже во второй попытается бросить вызов Максу. Кто станет чемпионом в 2019 году? Конечно же Ферстаппен", — приводит слова Марко Speedweek.