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Абитебуль: двигатель «Рено» стал лучше на 20-50 лошадиных сил

Абитебуль: двигатель «Рено» стал лучше на 20-50 лошадиных сил
Авто / Формула-1

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что новый мотор «Рено» может быть на 50 лошадиных сил сильнее, чем его предшественник.

«Мы должны были решить проблему с двигателем. Цифры на испытательном стенде хорошие, и они соответствуют результатам на трассе, поэтому у нас есть подтверждение достигнутого прогресса. Но улучшение двигателя также должно проявиться в Мельбурне и Бахрейне. Я не хочу приводить конкретные цифры, но я бы сказал, что мы стали лучше от 20 до 50 лошадиных сил», — сказал Абитебуль L'Equipe.

Ранее главный моторист «Рено» Реми Таффен заявил, что им удалось добиться запланированного на межсезонье-2019 прогресса по развитию силовой установки.

«Мы добились всего, что запланировали. Это большой шаг вперёд — он больше, чем мы делали за последние пять лет. Мы поставили себе высокие цели и выполнили их. Насчёт расстановки сил сказать сложно. Но одно точно: мы недалеко», — признался Таффен.

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