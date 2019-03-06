Эллисон: прошлогодний болид «Мерседеса» выглядит неуклюжим по сравнению с новым

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сравнил прошлогодний болид команды с болидом на сезон-2019.

«Интересно, что то, что мы думали в прошлом году, было источником нашей гордости. Нам казалось, что мы достигли предела, но теперь это начало выглядеть неуклюжим и наивным. Возьмём в качестве примера прошлогодние боковые понтоны. Тогда они вызвали много разговоров, потому что нам удалось сделать их более компактными, чем когда-либо ранее.



Но посмотрите на боковые понтоны нового болида — они вообще кажутся плоскими. Или на корпус болида — всё будто упаковано под вакуумом. Год назад мы думали, что подобное невозможно. Или рычаги передней подвески — в этом году мы их расположили ещё выше. И такие примеры везде. Если заглянуть под корпусные детали новой машины, то можно увидеть, что буквально все детали стали несколько меньше, компактнее, прочнее, легче. И это всё работает более эффективно», — сказал Эллисон Autosport.