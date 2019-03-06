Штайнер: «Хаас» поддержит Магнуссена, если его пригласят в топ-команду

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер надеется, что изменения в регламенте помогут пилоту его команды Кевину Магнуссену раскрыть потенциал.

«Он может провести два фантастических сезона. Мы же до сих пор не знаем, что случится с регламентом 2021 года. Возможно, появится свободное место в топ-команде, и мы будем первыми, кто поддержит его переход туда. Мы всегда верили в него и будем гордиться, если когда-нибудь он станет чемпионом. А ещё лучше, если с новыми правилами он выиграет гонку за нашу команду.

В «Хаасе» нет пилота номер один, нам это не нужно. Это только наш четвёртый сезон, нам всё ещё нужно расти. Магнуссен стал более стабильным ментально. Первые два года в Формуле-1 были тяжёлыми для него, потому что в нём не было стабильности, но он нашёл его с нами. Кевин доверяет нам, и он перестал думать о том, на какой риск идёт и что может пойти не так», — сказал Штайнер BT.