Видео: сравнение лучших кругов Феттеля и Хэмилтона на тестах в Барселоне

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилось видео, записанное с онборд-камер двух лидеров заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне — пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



По итогам заключительного дня тестов оба пилота показали хорошие времена, а разделило их всего три тысячные секунды. Видеосравнение быстрейших кругов Феттеля и Хэмилтона на тестах можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, что вторая сессия предсезонных тестов в Барселоне проходила с 26 февраля по 1 марта 2019 года на трассе «Каталунья». Новый сезон Формулы-1 будет официально открыт 15 марта 2019 года, когда состоятся первые тренировки Гран-при Австралии. Первая гонка сезона пройдёт 17 марта.