В Формуле-1 могут ввести дополнительный балл за самый быстрый круг

Всемирный совет ФИА по автоспорту поддерживает план выдавать бонусное очко пилоту Формулы-1, который показал самый быстрый круг гонки. Об этом сообщает RaceFans.

Для того чтобы правило было введено в этом году, требуетcя одобрение большинства членов Стратегической группы Формулы-1 и единодушное одобрение членов комиссии Формулы-1. Крайний срок — понедельник. Решение по правилу будет официально утверждено до начала предстоящего сезона.



В проекте правила отмечается, что балл за самый быстрый круг будет присуждаться только в том случае, если гонщик, установивший самый быстрый круг, финиширует в топ-10. Аналогичное предложение о присуждении балла за поул-позишн было рассмотрено, но отклонено на более раннем этапе.