Магнуссен: если бы я знал, что завоевание титула невозможно, я бы ушёл из Ф-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал понять, что в будущем он всё же рассчитывает побороться за титул чемпиона мира.

«Если бы я знал, что мы будем четвёртыми, что в будущем я никогда не смогу побороться за титул, и вы бы мне сказали, что я никогда не стану победителем, я бы ушёл в ту серию, где бы получил возможность быть успешным. Никто из нас не приходит в серию, чтобы быть просто четвёртым, но в этом году наша цель именно такова. Конечно, необходимо пытаться добиться большего, но нужно понимать, что всё это процесс и дорога к успеху длинная.

Что касается заявлений руководства команды о желании бросить вызов «Ред Булл», то, конечно, в минувшем сезоне мы не могли конкурировать с ними, но в долгосрочной перспективе это должно быть нашей целью», — приводит слова датчанина GPFans.