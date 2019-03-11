Марко: Гасли должен демонстрировать больше дисциплины

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилоту его команды Пьеру Гасли стоит пилотировать более аккуратно. На предсезонных тестах француз разбил машину дважды.



«Мы не смогли сполна проверить на тестах определённые вещи из-за аварии Гасли. Особенно лишней была вторая авария. Это перечеркнуло всю нашу тестовую программу. Он явно должен демонстрировать больше дисциплины. Мы не могли протестировать детали в полной комплектации, а только в отдельных её частях, поэтому мы не уверены относительно Гран-при Австралии», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.