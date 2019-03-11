Директор Ралли Мексики — о зрителях, закрывших ворота: имеем дело с идиотами

Директор Ралли Мексики Патрик Субервиль подчеркнул, что виновные в закрытых воротах на одном из допов пойманы. Напомним, из-за этих ворот один из лидеров чемпионата Андреас Миккельсен потерял около минуты.



«В этом году мероприятие прошло ниже обычного уровня, но мы уже работаем над тем, чтобы вернуться в следующем году к обычным высоким стандартам. Иногда по мере развития событий отвлекаешься от происходящего, что, возможно, и произошло, но в следующем году мы вернёмся к основам.



Мы нашли двух людей, которые закрыли ворота на одном из допов. Как только мы увидели, что произошло, мы сразу поняли, что в этом отдалённом месте находилось не так много людей, отправили туда вертолёт и поймали их. Это оказались иностранцы, которые объяснили всё тем, что это была их шутка. Вот с такими идиотами нам приходится иметь дело», — приводит слова директора Ралли Мексики Патрика Субервиля Motorsport.