«Ред Булл» сможет использовать в Австралии обновления, планировавшиеся на Китай

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что его команда опережает график работы. Усилиями конструктора Эдриана Ньюи австрийская команда сможет использовать на Гран-при Австралии обновления, изначально намеченные на этап в Китае.

«Благодаря напряжённой работе Эдриана Ньюи детали, которые планировали использовать в третьей гонке, мы сможем использовать в болиде на Мельбурне. Наш оптимизм не безоснователен. На дистанции гонки я вижу нас позади «Феррари», но впереди «Мерседеса».



RB15, безусловно, лучший и самый дорогоcтоящий автомобиль в истории „Ред Булл“, если брать эффективность и техническое совершенство деталей. На каждом этапе работы над ним каждый сотрудник был убеждён в том, что теперь мы снова на верном пути. Что теперь у нас есть ещё один шанс завоёвывать победы своими усилиями», — цитирует Марко Autosport.