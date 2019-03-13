Хорнер: у «Мерседеса» и «Феррари» есть большой отрыв от «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что его команде предстоит проделать большой объём работы, прежде чем она догонит «Феррари» и «Мерседес».



«В эти выходные начинается партнёрство с „Хондой“. Мы очень воодушевлены им. Надеемся на позитивный старт сезона, но мы должны быть реалистами в своих ожиданиях. У „Мерседеса“ и „Феррари“ есть большой отрыв от нас. Но мы уверены, что сможем догнать их в течение года», — цитирует Хорнера Reuters.

Ранее Кристиан заявил, что «Ред Булл» может покинуть Формулу-1 в 2021 году, если их не устроит новый технический регламент.

«Дитрих Матешиц может принять решение покинуть чемпионат, если «Ред Булл» не устроят новые правила, и это будет его право. Он увлечён автоспортом, увлечён Формулой-1, он полон энтузиазма по поводу нового сотрудничества с «Хондой» по двигателям, однако будущее Формулы-1 должно быть технологически выгодно для «Ред Булл», — сказал Хорнер.