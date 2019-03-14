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Расселл: все ждут, что от FW42 отвалятся колёса

Расселл: все ждут, что от FW42 отвалятся колёса
Авто / Формула-1

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, с каким настроем он подходит к сезону-2019 Формулы-1.

«Все ждут, что мы финишируем последними с гигантским отставанием от следующей команды. А как только мы совершим пит-стоп, то люди будут ждать, что колёса отвалятся от FW42. Всё, что мы сделаем лучше, будет выглядеть со стороны как подвиг. Поэтому мы входим в сезон без какого-либо давления на наших плечах.

Если вы сравните нынешнюю машину с прошлогодней, то это уже существенное улучшение. Машина управляется намного плавнее, так что команда может сконцентрироваться на поиске дополнительной прижимной силы. В 2018-м сама база была намного хуже, потому что было невозможно найти баланс на любых трассах. Я здесь на долгосрочную перспективу, так что знаю, что каждый маленький шаг вперёд будет невероятно полезным», — приводит слова Расселла GPBlog.

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