Абитебуль: Риккардо задал «Рено» новое направление

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что приход во французскую команду пилота Даниэля Риккардо уже оказал положительный эффект.

«Он словно смотрит на всё со стороны. Риккардо талантлив и полон страсти к спорту. Он может многое нам принести, и в то же время он делает акцент на каких-то особенностях. Сегодня он работал над одной из особенностью и хотел, чтобы мы прибавляли в конкретном компоненте. Это помогает нам, Даниэль задал „Рено“ новое направление.

Что касается его взаимодействия с Нико, то, безусловно, появление Риккардо заставит Хюлькенберга прогрессировать. На данный момент это лучший напарник по команде, который когда-либо был у Нико. Сайнс тоже силён, но, вероятно, Риккардо сильнее», — приводит слова функционера Crash.