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Абитебуль: Риккардо задал «Рено» новое направление

Абитебуль: Риккардо задал «Рено» новое направление
Авто / Формула-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что приход во французскую команду пилота Даниэля Риккардо уже оказал положительный эффект.

«Он словно смотрит на всё со стороны. Риккардо талантлив и полон страсти к спорту. Он может многое нам принести, и в то же время он делает акцент на каких-то особенностях. Сегодня он работал над одной из особенностью и хотел, чтобы мы прибавляли в конкретном компоненте. Это помогает нам, Даниэль задал „Рено“ новое направление.

Что касается его взаимодействия с Нико, то, безусловно, появление Риккардо заставит Хюлькенберга прогрессировать. На данный момент это лучший напарник по команде, который когда-либо был у Нико. Сайнс тоже силён, но, вероятно, Риккардо сильнее», — приводит слова функционера Crash.

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