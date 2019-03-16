Вольф: ошеломлён результатом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой его пилоты в полном составе квалифицировались на первый ряд стартового поля — поул-позишн осталась за Льюисом Хэмилтоном, его напарник Валттери Боттас занял второе место.



«Я действительно ошеломлён результатом, учитывая результаты тестов. По их итогам это не выглядело так хорошо, но команда проделала отличную работу, мы показали всё, на что были способны. Это действительно невероятно, но нам нужно оставаться реалистами.



Это одна из любимейших трасс Льюиса Хэмилтона, так что это отличное начало для него. Но стоит не забывать о надёжности, наша задача на завтра — хорошо провести старт», — приводит слова Тото Вольфа BBC.