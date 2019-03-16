Кубица помешал Сайнсу в первом сегменте квалификации

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял 18-ю позицию. Сайнс посетовал на трафик, созданный Робертом Кубицей в 14-м повороте, после того как ранее на своём быстром круге Роберт коснулся стены и разбортировал своё заднее колесо.



«Ах… Это разочаровывает. Я хорошо шёл по кругу, должен был с комфортом пройти во второй сегмент квалификации, но, к сожалению, упёрся в «Уильямс» с проколом в 14-м повороте и в итоге потерял всё на последнем секторе. Это расстраивает, но мы подумаем над стратегией на завтрашний день», — написал в своём «твиттере» Карлос Сайнс-младший.



По итогам квалификации Карлос Сайнс-младший занял только 18-ю позицию, опередив обоих пилотов «Уильямса» — Джорджа Расселла и Роберта Кубицу. Напарник Сайнса Ландо Норрис показал восьмую позицию по итогам квалификации.