Риккардо: разочарован собой, но уверен, что мы попадём в очки

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Австралии. Его напарник Нико Хюлькенберг стал 11-м.



«Мы могли бы попасть в топ-10 — для попадания в третий сегмент не хватило половины десятой, и я знал, что машина могла её обеспечить. Я потерял время на третьем секторе. Я несколько разочарован собой, потому что знал, что у машины была скорость. Не думаю, что можно было подняться намного выше 10-го места, но было бы приятно пройти в третий сегмент. Но всё нормально. Обычно если я не квалифицируюсь хорошо, то потом имею боевой настрой на гонку — обычно это помогает.



Не думаю, что 12-е место отражает то, где мы находимся. Я считаю, что мы лучше. Вчера мои длинные серии не были отличными, но с учётом изменений, которые мы внесли, я определённо чувствую намного большую уверенность перед воскресенье. У Нико вчера была сильная длинная серия. Я настроен очень оптимистично на гонку. Надо только посмотреть, сможем ли мы обгонять и атаковать. Уверен, мы попадём в очки», — приводит слова Риккардо Daily Express.