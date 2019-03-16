Магнуссен избежал штрафа за небезопасный выезд из боксов

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен избежал штрафа на стартовой решётке Гран-при Австралии, сообщает RaceFans. Наказание грозило датскому пилоту за ошибку команды, которая выспутила его на трассу во время квалификации прямо перед носом болида мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.



В итоге «Хаас» был оштрафован на € 5 тысяч. Точно такой же штраф был выписан «Макларену» за небезопасный выпуск Ландо Норриса в третьей тренировке.



Напомним, победу в квалификации одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду стартового поля ему составит его напарник Валттери Боттас. Магнуссен по итогам квалификации занял седьмую позицию. Его напарник Ромен Грожан квалифицировался шестым.