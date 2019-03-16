Хорнер: Ферстаппен провёл сильную квалификацию

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии.



«Макс Ферстаппен провёл сильную квалификацию, проехав впечатляющий круг в третьем сегменте. Он показал четвёртый результат, вклинившись между пилотами «Феррари» — это стало лучшим результатом для моторов «Хонды» после их возвращения в Формулу-1.



Пьер, к сожалению, не смог прибавить на втором быстром круге после неплохой первой попытки в первом сегменте. Состояние трассы становилось всё лучше, соперники использовали свежие шины, и в итоге он выбыл из борьбы после первой части квалификации. Сегодня результат для Пьера неудачный, но, уверен, он справится с расстройством и завтра будет атаковать», — приводит слова Хорнера официальный сайт команды.